May 9 U.S. APPEALS COURT RULES FOR GOVERNMENT IN
APPEAL BY MAURICE "HANK" GREENBERG'S STARR INTERNATIONAL OVER
AIG BAILOUT -- COURT RULING
FEDERAL CIRCUIT SAYS LOWER COURT JUDGE ERRED IN FINDING THAT
GOVERNMENT COMMITTED AN ILLEGAL EXACTION BY CONDUCTING AIG
BAILOUT
FEDERAL CIRCUIT SAYS STARR AND SHAREHOLDERS IT REPRESENTS LACK
STANDING TO PURSUE CLAIMS THAT THE GOVERNMENT ILLEGALLY SEIZED
THEIR AIG EQUITY
FEDERAL CIRCUIT UPHOLDS LOWER COURT'S RULING AGAINST STARR WITH
RESPECT TO AIG REVERSE STOCK SPLIT
FEDERAL CIRCUIT SAYS REMAINING ISSUES THAT WERE APPEALED ARE
MOOT
U.S. FEDERAL CIRCUIT COURT OF APPEALS SAYS GOVERNMENT DID NOT
COMMIT AN ILLEGAL EXACTION THAT HARMED AIG SHAREHOLDERS SUCH AS
STARR