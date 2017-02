KØBENHAVN, Aug 12 Nedenfor følger en oversigt over udviklingen på det danske aktiemarked og på udenlandske markeder kl. 17.00 dansk tid. * OMXC20.......................... 372,43 +3,1 pct. * Nordic top 30... ............... +2,2 pct. * FTSE Eurofirst 300 ............. +3,0 pct. * New York: Dow Jones Industrial ... +0,7 pct. * New York: Nasdaq Composite ....... +0,3 pct.

GENERELT

Både amerikanske og europæiske aktier handlede oppe og blev understøttet af tal for det amerikanske detailsalg i juli, der var en smule bedre end ventet. Til gengæld påvirkede det indeksene i nedadgående retning, at forbrugertilliden fra Michigan-området i august udviklede sig langt dårligere end ventet.

Herhjemme lukkede det toneangivende OMXC20-indeks i et solidt plus med DSV (+6,9 pct.) som en af de mest stigende aktier i indekset på en dag uden selskabsspecifikke nyheder. Vestas, Pandora (-1,4 pct.), Chr. Hansen (-1,1 pct.) og Novozymes var de eneste aktier, der lukkede nede - anført af Vestas. Nordea skrev i sin eftermiddagskommentar, at en kritisk Børsen-artikel om risikoen for nedjustering, når selskabet rapporterer på onsdag, var en medvirkende årsag til, at Vestas var under pres i dagens handel.

VESTAS (-2,7 pct.)

Det britiske selskab Renewable Energy Generation vil købe fem 2MW V80-møller af Vestas til vindmølleparken Sancton Hill i Yorkshire, skrev det britiske selskab på sin hjemmeside.

CARLSBERG ( CARLb.CO ) (+4,6 pct.)

Omsætningen i Rusland er én af de vigtige ubekendte, når Carlsberg ( CARLb.CO ) rapporterer for andet kvartal onsdag. Verdens største bryggerikoncern Anheuser-Busch Inbev meldte torsdag om et volumenfald på 6 pct. i landet, hvilket dog også skyldtes tabte markedsandele. Til gengæld lykkedes det for den belgisk-amerikanske bryggerigigant at sælge flere dyre øl og dermed løfte omsætningen i værdi.

- Det vidner om, at Carlsberg kommer til at være under pres i Rusland i andet kvartal. Til gengæld tror jeg, at øgede salgspriser og højere rubelkurs har hjulpet dem til at have omsætningsfremgang alligevel, sagde analytiker Morten Imsgard fra Sydbank til Reuters Finans.

NOVOZYMES ( NZYMb.CO ) (-0,2 pct.)

Enszymproducenten fik fredag, dagen efter selskabets andetkvartalsregnskab nedjusteret sit kursmål af op til flere banker, bl.a. Goldman, Jefferies S&P Equities, Chevreux og Nordea.

BANG & OLUFSEN (+2,6 pct.)

Selskabet kommer efter alt at dømme igennem fjerde kvartal af 2011 med et resultat efter skat på 9,49 mio. kr. mod 25 mio. kr. i samme kvartal sidste år, hvilket er et fald på 62 pct.

Det fremgik af et Reuters-konsensusestimat, der er baseret på et skøn fra syv analytikere.

- Vi fastholder vores købs-anbefaling forud for regnskabet, da det fortsat er vores forventning, at B&O vil komme på ret køl og få gang i produktudviklingen igen. Vi forventer en svag udvikling i kerneforretningen i fjerde kvartal på grund af manglende produktlanceringer, men har tiltro til at Tue Mantoni kommer med et godt udspil til den fremtidige strategi, skrev Jyske Bank-analytiker Rune Møller forud for regnskabet på onsdag.

NORDEA (+2,6 pct.) DANSKE BANK (+4,5 pct.)

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er efter alt at dømme på vej til at nedsætte et udvalg, der skal udpege såkaldte systemisk vigtige banker, skrev Morgenavisen Jyllands-Posten.

- Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen vil i dag foreslå, at Finansiel Stabilitet overtager syge lån fra kriseramte banker ved fusion. Ministeren vil også sikre likviditet ved køb af problembanker og få udpeget de banker, der er for vigtige til at måtte gå ned, skrev avisen.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen sagde bl.a. på et pressemøde, at regeringen vil prøve at finde løsning på likviditetsproblemerne efter udløb af statsgaranti i 2013, og at der er nogle pengeinstitutter, der står over for betydelig udfordring efter 2013.

ALK ABELLO ( ALKb.CO ) (+2,1 pct.)

Selskabet kommer efter alt at dømme igennem andet kvartal af 2011 med et driftsresultat (EBIT) på 10,8 mio. kr. mod minus seks mio. kr. i samme kvartal sidste år.

Det fremgik af et Reuters-konsensusestmat, der er baseret på et skøn fra otte analytikere. Medico-selskabets omsætning ventes i gennemsnit at stige 4,2 pct. til 497 mio. kr. sammenlignet med samme kvartal sidste år.

DJURSLAND BANK (+1,1 pct.)

Banken oplyste i en investormeddelelse, at den fastholder 2011-guidance om årsresultat på 60 til 75 mio. kr. før kursreguleringer, nedskrivninger på udlån og skat, og at den i H1 af 2011 fik overskud på otte mio. kr. før skat mod 32,7 mio. kr. før skat i den tilsvarende periode sidste år. Banken havde i første halvår nedskrivninger på udlån på 11,9 mio. kr. mod 17,4 mio. kr. i den tilsvarende periode sidste år.

