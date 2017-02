KØBENHAVN, 21. nov Nedenfor følger en oversigt over udviklingen på det danske aktiemarked og på udenlandske markeder kl. 17.00 dansk tid. * OMXC20.......................... 367,58 -1,7 pct. * Nordic top 30... ............... -3,1 pct. * FTSE Eurofirst 300 ............. -3,1 pct. * New York: Dow Jones Industrial ... -2,6 pct. * New York: Nasdaq Composite ....... -2,7 pct.

GENERELT

Endnu en gang satte gældsproblemerne i Sydeuropa - og i mindre grad i USA - dagsordenen, og det blev en dag med nye markante fald til verdens aktier.

Herhjemme var der blandt andet fokus på den finanslov, som blev forhandlet færdig i weekenden mellem SFSR-regeringen og Enhedslisten. Desuden var der fokus på den første af årets rentetilpasningsauktioner fra Danske Banks (+3,3 pct.) Realkredit Danmark, der peger mod en kontantlånsrente på et-årige rentetilpasningslån på 1,33 pct.

C20-indekset faldt, men ikke så meget, som resten af Europa. Udover Danske Bank var Pandora (+1,1 pct.) med til at trække opad i indekset forud for smykkeproducentens tredjekvartalsregnskab tirsdag morgen.

A.P. MØLLER-MÆRSK (2,6 pct.)

Maersk Line venter, at containervolumer i handlen mellem Asien og Sydamerika vil vokse med omkring tyve pct. om året i mindst fem år. Det sagde Søren Karas, der er chef for Mærsk i Sydkina, til hjemmesiden IFW-net.com.

BANKER, FORSIKRINGSSELSKABER

SRSF-regeringen kan med støtte fra Enhedslisten finde på at gennemføre opstramninger af den finansielle lovgivning i 2013 for at mindske muligheden for en ny finanskrise i Danmark. Det fremgik af det finanslovsforlig, som parterne har indgået. Her er det aftalt, at en række eksperter skal foretage en række undersøgelser i et nyt udvalg, som skal være færdig med deres rapport inden udgangen af 2012.

En række produkter, som især banker, men også forsikringsselskaber udbyder, rammes af de stramninger, som SRSF-regeringen og Enhedslisten har aftalt, fremgår det af forligsteksten.

NORDEA (-4,3 pct.)

Under overskriften 'Too much shipping risk' blev anbefalingen på banken sænket til 'neutral' af investeringsbanken Exane BNP Paribas. Det skete med henvisning til bankens eksponering mod den kriseramte shippingbranche.

TORM (-8,6 pct.)

Planerne om at få tilført op til 300 mio. dollar er ikke nok til at holde rederiet flydende. Der bliver brug for at få tilført yderligere i 2013.

Torms græske hovedaktionærer, Panayotides-familien, har endnu ikke besluttet sig for, om den vil deltage i den kommende kapitaludvidelse, men familien har mulighed for at deltage. Det skriver familiens advokat i en mail, der også blev sendt til Reuters Finans.

RTX TELECOM (-3,2 pct.)

Efter en række år med underskud lykkedes det i 2010/11 for selskabet at få et plus på 3,9 mio. kr. på bundlinjen. Teleteknologivirksomheden forventer yderligere fremgang i 2011/12, fremgik det af årsregnskabet mandag.

NORDJYSKE BANK (+4,9 pct.)

Nedskrivninger på udlån i banken bliver i 2011 større end tidligere ventet, fremgik det af bankens kvartalsrapport. Den negative samfundsøkonomiske udvikling og den aktuelle uro på de finansielle markeder viser, at den økonomiske krise ikke er afsluttet. På den baggrund forventes nedskrivningerne for hele året nu at blive større end tidligere estimeret.

