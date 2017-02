KØBENHAVN, 5. oct Nedenfor følger en oversigt over udviklingen på det danske aktiemarked og på udenlandske markeder kl. 17.15 dansk tid. * OMXC20.......................... 342,98 +0,3 pct. * Nordic top 30... ............... +3,3 pct. * FTSE Eurofirst 300 ............. +3,1 pct. * New York: Dow Jones Industrial ... +0,3 pct. * New York: Nasdaq Composite ....... +0,9 pct.

GENERELT

De europæiske aktiemarkeder viste generelt god fremgang onsdag på fornyet håb om, at de europæiske politikere vil dulme gældskrisen.

- Spekulationerne omkring en mulig europæisk løsning,hvor man vil afværge, at gældskrisen i de sydeuropæiske lande spreder sig til de europæiske banker, giver aktierne et løft i dagens handel, hvor finanssektoren ligger i spidsen. Der er fortsat ikke nogen konkrete løsningsforsalg,og for nu forbliver det ved snak,som vi har set tidligere. Derfor skal man også stadig være lidt forsigtig i øjeblikket, skrev Nordea.

Det danske C20-indeks blev holdt i stram snor af indekstunge Novo Nordisk ( NOVOb.CO ), der faldt mere end halvanden procent.

- Det danske marked følger mod sædvanen ikke de udenlandske markeder op. En af synderne bag dette er indekstunge Novo Nordisk som falder tilbage. Faldet sker uden selskabsspecifikke nyheder, skrev Nordea.

A.P. MØLLER-MÆRSK ( MAERSKb.CO ) (-1,0 pct.)

Japanske Marubeni og globale Teekay vil komme med et fælles bud på Mærsks division for LNG-skibe (Liquified Natural Gas), sagde en talsmand for Marubeni.

Der er stor sandsynlighed for, at selskabet vil komme med en nedjustering af 2011-guidance på grund af de hårde ratevilkår for gruppens containerrederi Maersk Line, vurderede aktieanalytiker i ABG Sundal Collier, Lars Heindorff ifølge Jyllands-Posten.

CHR. HANSEN (-1,8 pct.)

Selskabet er blevet hurtigere til at tilpasse salgspriserne til de ofte kraftigt svingende råvarepriser på blandt andet stoffet karmin, der udvindes af lus og bruges til at farve fødevarer røde.

- Det vigtigste for os er vores evne til at tilpasse vores salgspriser, uanset hvad prisen er på råvaren. Det er vi blivet rigtig gode til i løbet af det sidste års tid, sagde adm. direktør Lars Frederiksen.

BAVARIAN NORDIC (0,0 pct.)

Selskabet meddelte sent onsdag, at man har indgået et udvidet strategisk samarbejde med National Cancer Institute (NCI) i USA og har opnået rettighederne til CVAC-301, som er en vaccinekandidat til behandling af forskellige cancerformer.

Selskabet skal fremstille nye vaccinekandidater til en række prækliniske og kliniske studier, som finansieres og gennemføres af NCI. Finansieringen kan tillige omfatte fase III studier.

LUNDBECK (+1,6 pct.)

Medicinalselskabet kan vinde momentum i 2012 til dels pga alkoholpille, vurderede den London-baserede investeringsbank Jefferies i en analyse om biotek- og biofarma-branchen tirsdag.

BANG & OLUFSEN BOb.CO (-0,8 pct.)

Selskabet lancerer en ny kampagne under navnet 'What moves you', som selskabet selv kalder for et "paradigmeskifte". Kampagnen adskiller sig fra selskabets andre kampagner ved at være global og lægge vægt på et digitalt marketingtryk.

Ved dobbeltklik på følgende koder kan oplysninger om den seneste markedsudvikling ses:

<0#.OMXC20>- Kursbevægelser i OMXC20-papirer

- Markedsoverblik inkl. volumen i styk

- Top 10 stigninger i procent

- Top 10 fald i procent

- Top 10 efter omsætning

- Top 10 efter antal handler

(Reuters Finans)