Dec 12 (Infostrada Sports) - Results from the World Cup Are Men's Giant Slalom after run 2 on Friday Run 1 Run 2 Overall 1. Marcel Hirscher (Austria) 1:17.86 1:12.32 2:30.18 2. Ted Ligety (U.S.) 1:18.67 1:12.73 2:31.40 3. Stefan Luitz (Germany) 1:18.83 1:12.85 2:31.68 4. Fritz Dopfer (Germany) 1:18.43 1:13.51 2:31.94 5. Thomas Fanara (France) 1:19.64 1:13.38 2:33.02 6. Alexis Pinturault (France) 1:19.65 1:13.44 2:33.09 7. Benjamin Raich (Austria) 1:19.61 1:13.70 2:33.31 8. Leif Kristian Haugen (Norway) 1:19.42 1:13.96 2:33.38 9. Henrik Kristoffersen (Norway) 1:20.13 1:13.39 2:33.52 9. Victor Muffat Jeandet (France) 1:20.89 1:12.63 2:33.52 11. Gino Caviezel (Switzerland) 1:20.85 1:12.83 2:33.68 12. Giovanni Borsotti (Italy) 1:21.32 1:12.49 2:33.81 13. Elia Zurbriggen (Switzerland) 1:22.02 1:12.51 2:34.53 14. Marcus Sandell (Finland) 1:21.56 1:13.08 2:34.64 15. Florian Eisath (Italy) 1:20.87 1:13.80 2:34.67 16. Carlo Janka (Switzerland) 1:21.68 1:13.07 2:34.75 17. Samu Torsti (Finland) 1:22.13 1:12.75 2:34.88 18. Philipp Schoerghofer (Austria) 1:21.79 1:13.60 2:35.39 19. Davide Simoncelli (Italy) 1:21.95 1:13.52 2:35.47 20. Matts Olsson (Sweden) 1:20.59 1:14.97 2:35.56 21. Roland Leitinger (Austria) 1:21.68 1:13.91 2:35.59 22. Tim Jitloff (U.S.) 1:21.51 1:14.26 2:35.77 23. Andre Myhrer (Sweden) 1:21.72 1:14.32 2:36.04 24. Zan Kranjec (Slovenia) 1:21.21 1:14.84 2:36.05 25. Filip Zubcic (Croatia) 1:22.13 1:13.97 2:36.10 26. Philip Brown (Canada) 1:21.52 1:16.29 2:37.81 27. Eemeli Pirinen (Finland) 1:21.10 1:19.92 2:41.02 . Mathieu Faivre (France) 1:19.76 DNF DNF . Calle Lindh (Sweden) 1:20.91 DNF DNF . Justin Murisier (Switzerland) 1:21.23 DNF DNF