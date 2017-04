March 6 (Infostrada Sports) - Standings from the World Cup Men's on Sunday Slalom Points 1. Henrik Kristoffersen (Norway) 811 2. Marcel Hirscher (Austria) 700 3. Felix Neureuther (Germany) 363 4. Stefano Gross (Italy) 345 5. Fritz Dopfer (Germany) 339 6. Alexander Khoroshilov (Russia) 326 7. Andre Myhrer (Sweden) 267 8. Marco Schwarz (Austria) 233 9. Julien Lizeroux (France) 222 10. Patrick Thaler (Italy) 211 11. Alexis Pinturault (France) 198 12. David Chodounsky (U.S.) 185 13. Mattias Hargin (Sweden) 179 14. Daniel Yule (Switzerland) 177 15. Sebastian Foss Solevaag (Norway) 174 16. Victor Muffat-Jeandet (France) 162 17. Marc Digruber (Austria) 161 18. Jean-Baptiste Grange (France) 156 18=. Giuliano Razzoli (Italy) 156 20. Manfred Moelgg (Italy) 135 Overall Points 1. Marcel Hirscher (Austria) 1625 2. Henrik Kristoffersen (Norway) 1272 3. Alexis Pinturault (France) 1080 4. Aksel Lund Svindal (Norway) 916 5. Kjetil Jansrud (Norway) 868 6. Felix Neureuther (Germany) 717 7. Victor Muffat-Jeandet (France) 677 8. Dominik Paris (Italy) 645 9. Carlo Janka (Switzerland) 633 10. Peter Fill (Italy) 616 11. Adrien Theaux (France) 611 12. Aleksander Aamodt Kilde (Norway) 566 13. Fritz Dopfer (Germany) 483 14. Hannes Reichelt (Austria) 445 15. Vincent Kriechmayr (Austria) 444 16. Andre Myhrer (Sweden) 443 17. Christof Innerhofer (Italy) 392 18. Romed Baumann (Austria) 377 19. Mathieu Faivre (France) 363 20. Stefano Gross (Italy) 345