Jan 23 (Infostrada Sports) - Standings from the World Cup Men's on Friday Super Combined Points 1. Carlo Janka (Switzerland) 140 2. Alexis Pinturault (France) 126 3. Victor Muffat-Jeandet (France) 125 4. Ivica Kostelic (Croatia) 110 5. Ondrej Bank (Czech Republic) 92 6. Marcel Hirscher (Austria) 80 7. Natko Zrncic-Dim (Croatia) 72 8. Mauro Caviezel (Switzerland) 62 9. Adam Zampa (Slovakia) 52 10. Matthias Mayer (Austria) 50 11. Ted Ligety (U.S.) 45 12. Romed Baumann (Austria) 42 12=. Vincent Kriechmayr (Austria) 42 14. Sandro Viletta (Switzerland) 35 15. Silvan Zurbriggen (Switzerland) 30 15=. Jared Goldberg (U.S.) 30 17. Kjetil Jansrud (Norway) 29 17=. Thomas Mermillod Blondin (France) 29 19. Maciej Bydlinski (Poland) 26 20. Klemen Kosi (Slovenia) 16 Overall Points 1. Marcel Hirscher (Austria) 916 2. Kjetil Jansrud (Norway) 734 3. Alexis Pinturault (France) 611 4. Fritz Dopfer (Germany) 542 4=. Felix Neureuther (Germany) 542 6. Dominik Paris (Italy) 523 7. Hannes Reichelt (Austria) 438 8. Carlo Janka (Switzerland) 423 9. Ted Ligety (U.S.) 420 10. Matthias Mayer (Austria) 401 11. Victor Muffat-Jeandet (France) 395 12. Henrik Kristoffersen (Norway) 361 13. Beat Feuz (Switzerland) 287 14. Stefano Gross (Italy) 272 15. Alexander Khoroshilov (Russia) 240 16. Steven Nyman (U.S.) 231 17. Guillermo Fayed (France) 228 18. Benjamin Raich (Austria) 222 19. Didier Defago (Switzerland) 213 20. Travis Ganong (U.S.) 209