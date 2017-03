Nov 17 (Infostrada Sports) - Standings from the World Cup Men's on Sunday Slalom Points 1. Marcel Hirscher (Austria) 100 2. Mario Matt (Austria) 80 3. Henrik Kristoffersen (Norway) 60 4. Ivica Kostelic (Croatia) 50 5. Mattias Hargin (Sweden) 45 6. Patrick Thaler (Italy) 40 7. Jean-Baptiste Grange (France) 36 8. Benjamin Raich (Austria) 32 9. Sebastian-Foss Solevaag (Norway) 29 10. Steve Missillier (France) 26 11. Ted Ligety (U.S.) 24 12. Fritz Dopfer (Germany) 22 13. Reinfried Herbst (Austria) 20 14. Adam Zampa (Slovakia) 18 15. Leif Kristian Haugen (Norway) 16 16. Stefano Gross (Italy) 15 17. Julien Lizeroux (France) 14 18. Markus Larsson (Sweden) 13 19. Naoki Yuasa (Japan) 12 20. Michael Janyk (Canada) 11 Overall Points 1. Marcel Hirscher (Austria) 160 2. Ted Ligety (U.S.) 124 3. Alexis Pinturault (France) 80 3=. Mario Matt (Austria) 80 5. Steve Missillier (France) 76 6. Ivica Kostelic (Croatia) 74 7. Henrik Kristoffersen (Norway) 60 8. Benjamin Raich (Austria) 52 9. Aksel Lund Svindal (Norway) 50 10. Mattias Hargin (Sweden) 45 11. Marcus Sandell (Finland) 40 11=. Patrick Thaler (Italy) 40 13. Thomas Fanara (France) 36 13=. Jean-Baptiste Grange (France) 36 15. Cyprien Richard (France) 32 15=. Fritz Dopfer (Germany) 32 17. Leif Kristian Haugen (Norway) 29 17=. Mathieu Faivre (France) 29 17=. Sebastian-Foss Solevaag (Norway) 29 20. Philipp Schoerghofer (Austria) 26