Jan 14 (Infostrada Sports) - Standings from the World Cup Women's on Tuesday Slalom Points 1. Mikaela Shiffrin (U.S.) 402 2. Frida Hansdotter (Sweden) 258 3. Marlies Schild (Austria) 245 4. Marie-Michele Gagnon (Canada) 206 5. Maria Hoefl-Riesch (Germany) 190 6. Nina Loseth (Norway) 161 7. Maria Pietilae Holmner (Sweden) 151 8. Bernadette Schild (Austria) 134 9. Michaela Kirchgasser (Austria) 126 10. Tina Maze (Slovenia) 119 11. Nicole Hosp (Austria) 116 12. Wendy Holdener (Switzerland) 112 13. Kathrin Zettel (Austria) 103 14. Anna Swenn-Larsson (Sweden) 95 15. Nastasia Noens (France) 72 15=. Christina Geiger (Germany) 72 17. Denise Feierabend (Switzerland) 70 18. Barbara Wirth (Germany) 69 19. Sarka Strachova (Czech Republic) 65 20. Emelie Wikstroem (Sweden) 62 Overall Points 1. Maria Hoefl-Riesch (Germany) 781 2. Anna Fenninger (Austria) 709 3. Tina Weirather (Liechtenstein) 673 4. Mikaela Shiffrin (U.S.) 614 5. Lara Gut (Switzerland) 608 6. Tina Maze (Slovenia) 533 7. Marie-Michele Gagnon (Canada) 453 8. Maria Pietilae Holmner (Sweden) 373 9. Jessica Lindell-Vikarby (Sweden) 350 10. Nicole Hosp (Austria) 345 11. Elisabeth Goergl (Austria) 331 12. Kathrin Zettel (Austria) 319 13. Dominique Gisin (Switzerland) 313 14. Marianne Kaufmann-Abderhalden (Switzerland) 291 15. Frida Hansdotter (Sweden) 272 16. Kajsa Kling (Sweden) 271 17. Nina Loseth (Norway) 247 18. Marlies Schild (Austria) 245 19. Michaela Kirchgasser (Austria) 214 20. Nadia Fanchini (Italy) 195