March 18 (Infostrada Sports) - Standings from the World Cup Women's on Wednesday Downhill Points 1. Lindsey Vonn (U.S.) 502 2. Anna Fenninger (Austria) 399 3. Tina Maze (Slovenia) 356 4. Elisabeth Goergl (Austria) 337 5. Elena Fanchini (Italy) 291 6. Lara Gut (Switzerland) 289 7. Tina Weirather (Liechtenstein) 269 7=. Viktoria Rebensburg (Germany) 269 9. Fabienne Suter (Switzerland) 212 10. Larisa Yurkiw (Canada) 202 11. Laurenne Ross (U.S.) 191 12. Nicole Hosp (Austria) 180 13. Julia Mancuso (U.S.) 163 14. Stacey Cook (U.S.) 156 15. Kajsa Kling (Sweden) 152 16. Dominique Gisin (Switzerland) 149 17. Carolina Ruiz Castillo (Spain) 143 18. Cornelia Huetter (Austria) 142 19. Daniela Merighetti (Italy) 133 20. Nicole Schmidhofer (Austria) 120 Overall Points 1. Anna Fenninger (Austria) 1373 2. Tina Maze (Slovenia) 1361 3. Lindsey Vonn (U.S.) 942 4. Mikaela Shiffrin (U.S.) 900 5. Elisabeth Goergl (Austria) 638 6. Lara Gut (Switzerland) 623 7. Kathrin Zettel (Austria) 622 8. Nicole Hosp (Austria) 613 9. Viktoria Rebensburg (Germany) 573 10. Frida Hansdotter (Sweden) 570 11. Tina Weirather (Liechtenstein) 553 12. Cornelia Huetter (Austria) 408 13. Nadia Fanchini (Italy) 404 14. Maria Pietilae Holmner (Sweden) 395 15. Eva-Maria Brem (Austria) 372 16. Elena Fanchini (Italy) 350 16=. Dominique Gisin (Switzerland) 350 18. Julia Mancuso (U.S.) 331 18=. Sarka Strachova (Czech Republic) 331 20. Sara Hector (Sweden) 320