Dec 10 (Gracenote) - Standings from the World Cup Women's on Saturday Giant Slalom Points 1. Tessa Worley (France) 240 2. Sofia Goggia (Italy) 185 3. Mikaela Shiffrin (U.S.) 165 4. Lara Gut (Switzerland) 160 5. Marta Bassino (Italy) 155 6. Ana Drev (Slovenia) 95 7. Tina Weirather (Liechtenstein) 88 8. Nina Loseth (Norway) 83 9. Stephanie Brunner (Austria) 82 10. Michaela Kirchgasser (Austria) 64 11. Federica Brignone (Italy) 61 11=. Petra Vlhova (Slovakia) 61 13. Simone Wild (Switzerland) 60 14. Francesca Marsaglia (Italy) 58 15. Katharina Truppe (Austria) 48 16. Coralie Frasse Sombet (France) 44 17. Manuela Moelgg (Italy) 40 18. Wendy Holdener (Switzerland) 39 18=. Melanie Meillard (Switzerland) 39 20. Adeline Baud Mugnier (France) 38 Overall Points 1. Mikaela Shiffrin (U.S.) 398 2. Lara Gut (Switzerland) 390 3. Sofia Goggia (Italy) 347 4. Ilka Stuhec (Slovenia) 245 5. Tessa Worley (France) 240 6. Tina Weirather (Liechtenstein) 215 7. Wendy Holdener (Switzerland) 179 8. Kajsa Kling (Sweden) 166 8=. Petra Vlhova (Slovakia) 166 10. Nina Loseth (Norway) 165 11. Marta Bassino (Italy) 155 12. Veronika Velez-Zuzulova (Slovakia) 130 13. Viktoria Rebensburg (Germany) 121 14. Michaela Kirchgasser (Austria) 111 15. Edit Miklos (Hungary) 106 16. Corinne Suter (Switzerland) 97 17. Ana Drev (Slovenia) 95 18. Nadia Fanchini (Italy) 92 19. Laurenne Ross (U.S.) 83 20. Stephanie Brunner (Austria) 82