Nov 30 (Infostrada Sports) - Standings from the World Cup Women's on Sunday Slalom Points 1. Frida Hansdotter (Sweden) 160 2. Tina Maze (Slovenia) 129 2=. Nicole Hosp (Austria) 129 4. Kathrin Zettel (Austria) 120 5. Maria Pietilae Holmner (Sweden) 100 6. Sarka Strachova (Czech Republic) 76 7. Marie-Michele Gagnon (Canada) 72 8. Mikaela Shiffrin (U.S.) 69 9. Nina Loseth (Norway) 55 10. Michaela Kirchgasser (Austria) 51 11. Michelle Gisin (Switzerland) 47 12. Resi Stiegler (U.S.) 37 13. Wendy Holdener (Switzerland) 34 14. Chiara Costazza (Italy) 31 15. Alexandra Daum (Austria) 26 15=. Bernadette Schild (Austria) 26 17. Adeline Baud (France) 24 18. Manuela Moelgg (Italy) 22 18=. Anna Swenn-Larsson (Sweden) 22 20. Laurie Mougel (France) 21 Overall Points 1. Kathrin Zettel (Austria) 250 2. Mikaela Shiffrin (U.S.) 209 3. Tina Maze (Slovenia) 188 4. Frida Hansdotter (Sweden) 175 5. Eva-Maria Brem (Austria) 166 6. Maria Pietilae Holmner (Sweden) 154 7. Nicole Hosp (Austria) 129 8. Anna Fenninger (Austria) 122 9. Federica Brignone (Italy) 105 10. Michaela Kirchgasser (Austria) 96 11. Nina Loseth (Norway) 84 12. Marie-Michele Gagnon (Canada) 79 13. Sarka Strachova (Czech Republic) 76 13=. Viktoria Rebensburg (Germany) 76 15. Michelle Gisin (Switzerland) 61 16. Sara Hector (Sweden) 51 17. Adeline Baud (France) 50 18. Manuela Moelgg (Italy) 48 19. Resi Stiegler (U.S.) 37 20. Tessa Worley (France) 36