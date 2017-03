Nov 16 (Infostrada Sports) - Standings from the World Cup Women's on Saturday Slalom Points 1. Mikaela Shiffrin (U.S.) 100 2. Maria Hoefl-Riesch (Germany) 80 3. Tina Maze (Slovenia) 60 4. Christina Ager (Austria) 50 5. Marie-Michele Gagnon (Canada) 45 6. Christina Geiger (Germany) 40 7. Nina Loseth (Norway) 36 8. Frida Hansdotter (Sweden) 32 9. Anna Swenn-Larsson (Sweden) 29 10. Denise Feierabend (Switzerland) 26 11. Elli Terwiel (Canada) 24 12. Barbara Wirth (Germany) 22 13. Nicole Hosp (Austria) 20 14. Charlotta Saefvenberg (Sweden) 18 15. Kathrin Zettel (Austria) 16 16. Marina Wallner (Germany) 15 17. Nathalie Eklund (Sweden) 14 18. Anemone Marmottan (France) 13 19. Alexandra Daum (Austria) 12 20. Maria Pietilae-Holmner (Sweden) 11 Overall Points 1. Mikaela Shiffrin (U.S.) 140 2. Lara Gut (Switzerland) 100 3. Kathrin Zettel (Austria) 96 4. Maria Hoefl-Riesch (Germany) 80 5. Tina Maze (Slovenia) 73 6. Marie-Michele Gagnon (Canada) 71 7. Viktoria Rebensburg (Germany) 60 8. Anna Fenninger (Austria) 50 8=. Christina Ager (Austria) 50 10. Maria Pietilae-Holmner (Sweden) 47 11. Tina Weirather (Liechtenstein) 45 12. Nina Loseth (Norway) 41 13. Christina Geiger (Germany) 40 14. Frida Hansdotter (Sweden) 39 15. Anemone Marmottan (France) 35 16. Jessica Lindell-Vikarby (Sweden) 32 17. Dominique Gisin (Switzerland) 29 17=. Anna Swenn-Larsson (Sweden) 29 19. Denise Feierabend (Switzerland) 26 20. Veronique Hronek (Germany) 24 20=. Elli Terwiel (Canada) 24