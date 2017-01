Nov 27 (Gracenote) - Standings from the World Cup Women's on Sunday Slalom Points 1. Mikaela Shiffrin (U.S.) 200 2. Wendy Holdener (Switzerland) 140 3. Veronika Velez-Zuzulova (Slovakia) 130 4. Petra Vlhova (Slovakia) 105 5. Nina Loseth (Norway) 82 6. Sarka Strachova (Czech Republic) 72 7. Lena Duerr (Germany) 62 8. Maren Skjold (Norway) 55 9. Maria Pietilae Holmner (Sweden) 48 10. Michaela Kirchgasser (Austria) 47 11. Michelle Gisin (Switzerland) 41 12. Melanie Meillard (Switzerland) 40 13. Ana Bucik (Slovenia) 33 13=. Irene Curtoni (Italy) 33 15. Marie-Michele Gagnon (Canada) 32 15=. Katharina Truppe (Austria) 32 15=. Bernadette Schild (Austria) 32 18. Resi Stiegler (U.S.) 29 19. Carmen Thalmann (Austria) 26 19=. Frida Hansdotter (Sweden) 26 Overall Points 1. Mikaela Shiffrin (U.S.) 325 2. Wendy Holdener (Switzerland) 168 3. Nina Loseth (Norway) 165 4. Petra Vlhova (Slovakia) 157 5. Tessa Worley (France) 140 6. Veronika Velez-Zuzulova (Slovakia) 130 7. Marta Bassino (Italy) 110 8. Sofia Goggia (Italy) 105 9. Lara Gut (Switzerland) 100 10. Michaela Kirchgasser (Austria) 98 11. Lena Duerr (Germany) 72 11=. Sarka Strachova (Czech Republic) 72 13. Federica Brignone (Italy) 68 14. Ana Drev (Slovenia) 66 15. Irene Curtoni (Italy) 62 16. Katharina Truppe (Austria) 56 17. Maria Pietilae Holmner (Sweden) 55 17=. Maren Skjold (Norway) 55 19. Melanie Meillard (Switzerland) 53 20. Stephanie Brunner (Austria) 50