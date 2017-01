Oct 22 (Gracenote) - Standings from the World Cup Women's on Saturday Giant Slalom Points 1. Lara Gut (Switzerland) 100 2. Mikaela Shiffrin (U.S.) 80 3. Marta Bassino (Italy) 60 4. Stephanie Brunner (Austria) 50 5. Sofia Goggia (Italy) 45 6. Tessa Worley (France) 40 7. Michaela Kirchgasser (Austria) 36 8. Petra Vlhova (Slovakia) 32 9. Federica Brignone (Italy) 29 10. Ana Drev (Slovenia) 26 11. Coralie Frasse Sombet (France) 24 12. Rosina Schneeberger (Austria) 22 13. Ricarda Haaser (Austria) 20 14. Katharina Truppe (Austria) 18 15. Tina Weirather (Liechtenstein) 16 16. Wendy Holdener (Switzerland) 15 17. Marie-Michele Gagnon (Canada) 14 18. Melanie Meillard (Switzerland) 13 19. Tina Robnik (Slovenia) 12 20. Manuela Moelgg (Italy) 11 Overall Points 1. Lara Gut (Switzerland) 100 2. Mikaela Shiffrin (U.S.) 80 3. Marta Bassino (Italy) 60 4. Stephanie Brunner (Austria) 50 5. Sofia Goggia (Italy) 45 6. Tessa Worley (France) 40 7. Michaela Kirchgasser (Austria) 36 8. Petra Vlhova (Slovakia) 32 9. Federica Brignone (Italy) 29 10. Ana Drev (Slovenia) 26 11. Coralie Frasse Sombet (France) 24 12. Rosina Schneeberger (Austria) 22 13. Ricarda Haaser (Austria) 20 14. Katharina Truppe (Austria) 18 15. Tina Weirather (Liechtenstein) 16 16. Wendy Holdener (Switzerland) 15 17. Marie-Michele Gagnon (Canada) 14 18. Melanie Meillard (Switzerland) 13 19. Tina Robnik (Slovenia) 12 20. Manuela Moelgg (Italy) 11