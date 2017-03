Jan 4 (Infostrada Sports) - Standings from the World Cup Women's on Sunday Slalom Points 1. Frida Hansdotter (Sweden) 320 2. Mikaela Shiffrin (U.S.) 319 3. Tina Maze (Slovenia) 294 4. Kathrin Zettel (Austria) 248 5. Maria Pietilae Holmner (Sweden) 245 6. Sarka Strachova (Czech Republic) 182 7. Nicole Hosp (Austria) 165 8. Wendy Holdener (Switzerland) 140 9. Marie-Michele Gagnon (Canada) 132 10. Michelle Gisin (Switzerland) 126 11. Michaela Kirchgasser (Austria) 120 12. Nina Loseth (Norway) 115 13. Chiara Costazza (Italy) 103 14. Carmen Thalmann (Austria) 98 15. Resi Stiegler (U.S.) 75 16. Anna Swenn-Larsson (Sweden) 73 17. Bernadette Schild (Austria) 68 18. Erin Mielzynski (Canada) 65 19. Nastasia Noens (France) 49 20. Laurie Mougel (France) 48 Overall Points 1. Tina Maze (Slovenia) 777 2. Mikaela Shiffrin (U.S.) 545 3. Anna Fenninger (Austria) 487 4. Kathrin Zettel (Austria) 418 5. Frida Hansdotter (Sweden) 359 6. Maria Pietilae Holmner (Sweden) 334 7. Lindsey Vonn (U.S.) 312 8. Viktoria Rebensburg (Germany) 303 9. Eva-Maria Brem (Austria) 276 10. Elisabeth Goergl (Austria) 273 11. Lara Gut (Switzerland) 272 12. Sara Hector (Sweden) 260 13. Nicole Hosp (Austria) 243 14. Julia Mancuso (U.S.) 206 15. Tina Weirather (Liechtenstein) 201 16. Michaela Kirchgasser (Austria) 197 17. Sarka Strachova (Czech Republic) 182 18. Nina Loseth (Norway) 178 18=. Federica Brignone (Italy) 178 20. Dominique Gisin (Switzerland) 170