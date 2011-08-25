BRIEF-SENSIENT TECHNOLOGIES REPORTS Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.80
* SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION REPORTS RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
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* SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION REPORTS RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
WINNIPEG, Manitoba, Feb 9 Agrium Inc , a Canadian fertilizer maker and the world's biggest farm retailer, on Thursday forecast a less profitable year than expected.
* THE FEMALE HEALTH COMPANY / VERU HEALTHCARE REPORTS FISCAL 2017 FIRST-QUARTER FINANCIAL RESULTS