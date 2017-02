ROMA, 22 settembre L'asta per la vendita dei 6 blocchi di frequenze sulla banda 800 MHZ si è conclusa con offerte vincenti per 2,963 miliardi.

Lo riferisce una fonte a conoscenza del dossier.

Le bande sono andate 2 a Telecom Italia per 992,2 mln, 2 a Vodafone per 992,4 milioni e 2 a Wind per 977,7 milioni.

Wind, a differenza delle altre due concorrenti, ha conquistato un blocco generico e l'altro specifico. Telecom e Vodafone si porteranno a casa due blocchi generici per ciascuno. H3g è rimasta a mani vuote.

Va avanti l'asta per i rimanenti 18 blocchi.