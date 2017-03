Aug 22 (Infostrada Sports) - Results from the World championships Men's Hammer Throw Qualification on Saturday Group A 1. Pawel Fajdek (Poland) 78.38 Q 2. Nick Miller (Britain) 77.42 Q 3. David Soederberg (Finland) 75.96 q 4. Dilshod Nazarov (Tajikistan) 75.56 q 5. Marcel Lomnicky (Slovakia) 74.51 q 6. Yevhen Vynohradov (Ukraine) 74.09 7. Kibwe Johnson (U.S.) 73.75 8. Yury Shayunou (Belarus) 72.87 9. Marco Lingua (Italy) 72.85 10. Lukas Melich (Czech Republic) 72.12 11. Wagner Domingos (Brazil) 71.82 12. A G Kruger (U.S.) 71.56 13. Pavel Bareisha (Belarus) 71.41 14. Suhrob Khodjaev (Uzbekistan) 71.24 15. Bence Pasztor (Hungary) 71.14 Group B 1. Sergej Litvinov (Russia) 76.79 q 2. Wojciech Nowicki (Poland) 76.72 q 3. Ashraf Amjad Al-Saifi (Qatar) 76.51 q 4. Mostafa Al-Gamel (Egypt) 75.48 q 5. Krisztian Pars (Hungary) 75.37 q 6. Roberto Janet (Cuba) 75.28 q 7. Tuomas Seppaenen (Finland) 74.74 q 8. Conor McCullough (U.S.) 74.31 9. Mark Dry (Britain) 73.87 10. Esref Apak (Turkey) 73.01 11. Ivan Tsikhan (Belarus) 71.88 12. Serghei Marghiev (Moldova) 71.61 13. Akos Hudi (Hungary) 71.15 14. Javier Cienfuegos (Spain) 70.96 15. Roberto Sawyers Furtado (Costa Rica) 66.64