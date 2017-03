Aug 24 (Infostrada Sports) - Results from the World championships Women's Pole Vault Qualification on Monday Group A 1. Nikoleta Kiriakopoulou (Greece) 4.55 Q 1=. Fabiana Murer (Brazil) 4.55 Q 1=. Martina Strutz (Germany) 4.55 Q 4. Michaela Meijer (Sweden) 4.55 Q 5. Sandi Morris (U.S.) 4.55 Q 5=. Li Ling (China) 4.55 Q 7. Naroa Agirre (Spain) 4.45 8. Silke Spiegelburg (Germany) 4.45 8=. Nicole Buechler (Switzerland) 4.45 10. Tori Pena (Ireland) 4.30 11. Marion Lotout (France) 4.30 12. Robeilys Peinado (Venezuela) 4.30 . Nina Kennedy (Australia) NoM . Jirina Svobodova (Czech Republic) NoM Group B 1. Holly Bradshaw (Britain) 4.55 Q 1=. Angelica Bengtsson (Sweden) 4.55 Q 3. Minna Nikkanen (Finland) 4.55 Q 3=. Lisa Ryzih (Germany) 4.55 Q 5. Jennifer Suhr (U.S.) 4.55 Q 5=. Yarisley Silva (Cuba) 4.55 Q 7. Alana Boyd (Australia) 4.55 Q 7=. Anzhelika Sidorova (Russia) 4.55 Q 9. Ekaterini Stefanidi (Greece) 4.45 10. Demi Payne (U.S.) 4.30 11. Femke Pluim (Netherlands) 4.30 12. Malin Dahlstroem (Sweden) 4.15 13. Ren Mengqian (China) 4.15 13=. Angelica Moser (Switzerland) 4.15 . Tina Sutej (Slovenia) NoM