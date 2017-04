Aug 27 (Infostrada Sports) - Results from the World championships Women's 100m Hurdles Heats on Thursday Heat 1 1. Danielle Williams (Jamaica) 12.77 Q 2. Kendra Harrison (U.S.) 12.90 Q 3. Isabelle Pedersen (Norway) 12.96 Q 4. Ekaterina Galitskaya (Russia) 13.14 Q 5. Hanna Platitsyna (Ukraine) 13.15 6. Cindy Billaud (France) 13.23 7. Lavonne Idlette (Dominican Republic) 13.70 Heat 2 1. Cindy Roleder (Germany) 12.86 Q 2. Sharika Nelvis (U.S.) 12.93 Q 3. Noemi Zbaeren (Switzerland) 12.93 Q 4. Karolina Koleczek (Poland) 13.05 Q 5. Nina Morozova (Russia) 13.06 Q 6. Nooralotta Neziri (Finland) 13.13 7. Adanaca Brown (Bahamas) 13.74 Heat 3 1. Dawn Harper-Nelson (U.S.) 12.79 Q 2. Kierre Beckles (Barbados) 12.88 Q 3. Anne Zagre (Belgium) 12.90 Q 4. Michelle Jenneke (Australia) 13.02 Q 5. Beate Schrott (Austria) 13.04 Q 6. Kimberly Laing (Jamaica) 13.10 Q 7. Devynne Charlton (Bahamas) 13.16 Heat 4 1. Brianna Rollins (U.S.) 12.67 Q 2. Shermaine Williams (Jamaica) 12.78 Q 3. Andrea Ivancevic (Croatia) 12.88 Q 4. Cindy Ofili (Britain) 12.97 Q 5. Phylicia George (Canada) 13.03 Q 6. Adelly Santos (Brazil) 13.29 7. Yvette Lewis (Panama) 14.12 8. Beatriz Flamenco (El Salvador) 14.77 Heat 5 1. Tiffany Porter (Britain) 12.73 Q 2. Nikkita Holder (Canada) 12.86 Q 3. Alina Talay (Belarus) 12.87 Q 4. Wu Shujiao (China) 13.09 Q 5. Caridad Jerez (Spain) 13.27 6. Lindsay Weyinme (Nigeria) 13.30 7. Fabiana Moraes (Brazil) 13.35 8. Ana Camila Pirelli (Paraguay) 14.09