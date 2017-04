March 19 (Infostrada Sports) - Results from the World Indoor Women's Triple Jump on Saturday 1. Yulimar Rojas (Venezuela) 14.41 2. Kristin Gierisch (Germany) 14.30 3. Paraskevi Papahristou (Greece) 14.15 4. Keturah Orji (U.S.) 14.14 5. Elena Panturoiu (Romania) 14.11 6. Kristiina Maekelae (Finland) 14.07 7. Jeanine Assani Issouf (France) 14.07 8. Shanieka Thomas (Jamaica) 13.95 9. Keila Costa (Brazil) 13.94 10. Christina Epps (U.S.) 13.68 11. Ana Peleteiro (Spain) 13.59 12. Carmen Toma (Romania) 13.31 13. Iryna Vaskouskaya (Belarus) 13.28 14. Sanna Nygard (Finland) 13.21 . Ayanna Alexander (Trinidad and Tobago) NoM