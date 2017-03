March 7 (Infostrada Sports) - Results from the World Indoor Women's 60m Hurdles Heats on Friday Heat 1 1. Sally Pearson (Australia) 7.79 Q 2. Eline Berings (Belgium) 7.95 Q 3. Cindy Roleder (Germany) 8.03 Q 4. Rosina Hodde (Netherlands) 8.07 Q 5. Monique Morgan (Jamaica) 8.10 Q 6. Nooralotta Neziri (Finland) 8.21 7. Anastassiya Pilipenko (Kazakhstan) 8.27 Heat 2 1. Nia Ali (U.S.) 7.87 Q 2. Yvette Lewis (Panama) 7.91 Q 3. Marzia Caravelli (Italy) 7.97 Q 4. Indira Concino Spence (Jamaica) 8.14 5. Gnima Faye (Senegal) 8.15 6. Hanna Platitsyna (Ukraine) 8.15 7. Ekaterina Galitskaya (Russia) 8.20 Heat 3 1. Cindy Billaud (France) 7.87 Q 2. Janay DeLoach Soukup (U.S.) 8.01 Q 3. Yuliya Kondakova (Russia) 8.04 Q 4. Sara Aerts (Belgium) 8.05 Q 5. Andrea Ivancevic (Croatia) 8.10 Q 6. Matilda Bogdanoff (Finland) 8.12 7. Lavonne Idlette (Dominican Republic) 8.16 8. Sharon Kwarula (Papua New Guinea) 8.71 Heat 4 1. Tiffany Porter (Britain) 7.95 Q 2. Nadine Hildebrand (Germany) 7.98 Q 3. Marina Tomic (Slovenia) 8.07 Q 4. Giulia Pennella (Italy) 8.16 5. Urszula Bhebhe (Poland) 8.17 6. Beate Schrott (Austria) 8.24 7. Natalya Ivoninskaya (Kazakhstan) 8.44 . Eva Vital (Portugal) DNS