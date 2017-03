March 9 (Infostrada Sports) - Results from the World Indoor Women's 60m Semifinal on Sunday Semifinal 1 1. Murielle Ahoure (Ivory Coast) 7.06 Q 2. Gloria Asumnu (Nigeria) 7.11 Q 3. Lekeisha Lawson (U.S.) 7.18 4. Ruddy Zang Milama (Gabon) 7.19 5. Sheniqua Ferguson (Bahamas) 7.25 6. Sophie Papps (Britain) 7.30 7. Carina Horn (South Africa) 7.34 8. Jamile Samuel (Netherlands) 7.39 Semifinal 2 1. Verena Sailer (Germany) 7.12 Q 2. Tianna Bartoletta (U.S.) 7.14 Q 3. Veronica Campbell-Brown (Jamaica) 7.17 Q 4. Dafne Schippers (Netherlands) 7.18 5. Ezinne Okparaebo (Norway) 7.19 6. Wei Yongli (China) 7.30 7. Nataliya Pohrebnyak (Ukraine) 7.34 8. Marta Jeschke (Poland) 7.41 Semifinal 3 1. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) 7.08 Q 2. Asha Philip (Britain) 7.09 Q 3. Michelle-Lee Ahye (Trinidad and Tobago) 7.10 Q 4. Tahesia Harrigan-Scott (British Virgin Islands) 7.17 5. Franciela Krasucki (Brazil) 7.31 6. Anna Kielbasinska (Poland) 7.31 7. Yasmin Kwadwo (Germany) 7.32 8. Hanna-Maari Latvala (Finland) 7.34