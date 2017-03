July 2 The following are the 20 top-selling vehicles in the U.S. through June of 2013 as reported by the automakers and ranked by total units. Top 20 selling vehicles in U.S. in June RANK VEHICLE JUNE LAST YR % CHNG 1 Ford F-Series P/U 68,009 55,025 +23.6 2 Chevy Silverado-C/K P/U 43,259 33,566 +28.9 3 Toyota Camry 35,870 32,107 +11.7 4 Chevrolet Cruze 32,871 18,983 +73.2 5 Honda Accord 31,677 28,924 +9.5 6 Honda Civic 29,724 27,500 +8.1 7 Dodge Ram P/U 29,644 23,951 +23.8 8 Ford Escape 28,694 28,500 +0.7 9 Nissan Altima 26,904 21,812 +23.3 10 Honda CR-V 26,572 23,282 +14.1 11 Toyota Corolla 26,458 26,647 -0.7 12 Ford Fusion 24,313 24,433 -0.5 13 Chevrolet Equinox 23,645 20,793 +13.7 14 Ford Focus 23,144 21,186 +9.2 15 Hyundai Elantra 22,163 17,655 +25.5 16 Chevrolet Malibu 21,288 31,402 -32.2 17 Toyota Prius 21,079 19,150 +10.1 18 Toyota RAV4 20,540 15,129 +35.8 19 Hyundai Sonata 19,454 20,931 -7.1 20 Chevrolet Impala 17,255 17,274 -0.1 Top 20 selling vehicles in U.S. through June RANK VEHICLE 2013 2012 % CHNG 1 Ford F-Series P/U 367,486 301,141 +22.0 2 Chevy Silverado-C/K P/U 242,586 194,508 +24.7 3 Toyota Camry 207,626 213,903 -2.9 4 Honda Accord 186,860 155,178 +20.4 5 Dodge Ram P/U 170,319 138,581 +22.9 6 Nissan Altima 167,787 157,101 +6.8 7 Ford Fusion 161,146 136,849 +17.8 8 Toyota Corolla 158,972 151,726 +4.8 9 Honda Civic 158,704 162,582 -2.4 10 Ford Escape 156,626 127,167 +23.2 11 Honda CR-V 145,763 146,682 -0.6 12 Ford Focus 134,785 131,423 +2.6 13 Chevrolet Cruze 133,689 113,884 +17.4 14 Chevrolet Equinox 126,397 110,890 +14.0 15 Hyundai Elantra 126,244 97,769 +29.1 16 Toyota Prius 120,214 126,654 -5.1 17 Chevrolet Malibu 111,100 141,437 -21.4 18 Hyundai Sonata 103,010 117,412 -12.3 19 Toyota RAV4 101,274 89,438 +13.2 20 Ford Explorer 95,302 75,721 +25.9