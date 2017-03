Jan 5 The following are the 20 top-selling vehicles in the U.S. in December as reported by the automakers and ranked by total units. RANK VEHICLE DECEMBER LAST YR PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 74,355 74,592 -0.3 2 Chevy Silverado-C/K P/U 57,837 42,593 +35.8 3 Ram P/U 44,222 33,405 +32.4 4 Honda CR-V 32,369 28,759 +12.6 5 Nissan Altima 32,331 24,816 +30.3 6 Toyota Camry 31,618 29,964 +5.5 7 Honda Accord 31,589 32,321 -2.3 8 Toyota Corolla 30,125 22,562 +33.5 9 Ford Escape 25,603 24,462 +4.7 10 Honda Civic 25,337 29,000 -12.6 11 GMC Sierra P/U 23,436 17,854 +31.3 12 Ford Fusion 23,166 24,408 -5.1 13 Toyota RAV4 22,997 20,970 +9.7 14 Chevrolet Equinox 21,298 17,212 +23.7 15 Hyundai Elantra 18,860 21,692 -13.1 16 Hyundai Sonata 17,924 14,479 +23.8 17 Chevrolet Cruze 17,800 18,162 -2.0 18 Jeep Grand Cherokee 17,176 16,517 +4.0 19 Chevrolet Malibu 16,817 15,493 +8.5 20 Ford Explorer 16,632 15,660 +6.2 Top 20 selling vehicles in U.S. through December RANK VEHICLE 2014 2013 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 753,851 763,402 -1.3 2 Chevy Silverado-C/K P/U 529,755 480,414 +10.3 3 Ram P/U 439,789 355,673 +23.6 4 Toyota Camry 428,606 408,484 +4.9 5 Honda Accord 388,374 366,678 +5.9 6 Toyota Corolla 339,498 302,180 +12.3 7 Nissan Altima 335,644 320,723 +4.7 8 Honda CR-V 335,019 303,904 +10.2 9 Honda Civic 325,981 336,180 -3.0 10 Ford Fusion 306,860 295,280 +3.9 11 Ford Escape 306,212 295,993 +3.5 12 Chevrolet Cruze 273,060 248,224 +10.0 13 Toyota RAV4 267,698 218,249 +22.7 14 Chevrolet Equinox 242,242 238,192 +1.7 15 Hyundai Elantra 222,023 247,912 -10.4 16 Ford Focus 219,634 234,570 -6.4 17 Hyundai Sonata 216,936 203,648 +6.5 18 GMC Sierra P/U 211,833 184,389 +14.9 19 Toyota Prius 207,372 234,228 -11.5 20 Nissan Rogue 199,199 162,751 +22.4 (Compiled by Geetha Panchaksharam in Bengaluru)