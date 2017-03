Aug 30 (Infostrada Sports) - Results and standings from the World Cup Preliminary round matches on Saturday RESULTS Croatia 81 Philippines 78 OT Group B Ukraine 72 Dominican Republic 62 Group C Angola 80 Korea 69 Group D Egypt 64 Serbia 85 Group A New Zealand 73 Turkey 76 Group C Australia 80 Slovenia 90 Group D Puerto Rico 75 Argentina 98 Group B France 63 Brazil 65 Group A Greece 87 Senegal 64 Group B Mexico 74 Lithuania 87 Group D U.S. 114 Finland 55 Group C STANDINGS P W L F A B Pts Group A 1. Serbia 1 1 0 85 64 2 2. Brazil 1 1 0 65 63 2 3. France 1 0 1 63 65 1 4. Egypt 1 0 1 64 85 1 5. Iran 0 0 0 0 0 0 5=. Spain 0 0 0 0 0 0 Group B 1. Greece 1 1 0 87 64 2 2. Argentina 1 1 0 98 75 2 3. Croatia 1 1 0 81 78 2 4. Philippines 1 0 1 78 81 1 5. Puerto Rico 1 0 1 75 98 1 6. Senegal 1 0 1 64 87 1 Group C 1. U.S. 1 1 0 114 55 2 2. Ukraine 1 1 0 72 62 2 3. Turkey 1 1 0 76 73 2 4. New Zealand 1 0 1 73 76 1 5. Dominican Republic 1 0 1 62 72 1 6. Finland 1 0 1 55 114 1 Group D 1. Lithuania 1 1 0 87 74 2 2. Angola 1 1 0 80 69 2 3. Slovenia 1 1 0 90 80 2 4. Australia 1 0 1 80 90 1 5. Korea 1 0 1 69 80 1 6. Mexico 1 0 1 74 87 1 SUNDAY, AUGUST 31 FIXTURES (GMT) Dominican Republic v New Zealand (1030) Barakaldo Argentina v Croatia (1130) Seville Korea v Australia (1130) Las Palmas de Gran Canaria Serbia v France (1330) Granada Finland v Ukraine (1400) Barakaldo Senegal v Puerto Rico (1530) Seville Slovenia v Mexico (1530) Las Palmas de Gran Canaria Brazil v Iran (1600) Granada Philippines v Greece (1800) Seville Lithuania v Angola (1800) Las Palmas de Gran Canaria Turkey v U.S. (1930) Barakaldo Spain v Egypt (2000) Granada