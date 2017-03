Aug 31 (Infostrada Sports) - Results and standings from the World Cup Preliminary round matches on Sunday RESULTS Dominican Republic 76 New Zealand 63 Group C Argentina 85 Croatia 90 Group B Korea 55 Australia 89 Group D Serbia 73 France 74 Group A Finland 81 Ukraine 76 Group C Senegal 82 Puerto Rico 75 Group B Slovenia 89 Mexico 68 Group D Brazil 79 Iran 50 Group A Lithuania 75 Angola 62 Group D Philippines 70 Greece 82 Group B Turkey 77 U.S. 98 Group C Spain 91 Egypt 54 Group A STANDINGS P W L F A B Pts Group A 1. Spain 2 2 0 181 114 4 2. Brazil 2 2 0 144 113 4 3. France 2 1 1 137 138 3 4. Serbia 2 1 1 158 138 3 5. Egypt 2 0 2 118 176 2 6. Iran 2 0 2 110 169 2 Group B 1. Greece 2 2 0 169 134 4 2. Croatia 2 2 0 171 163 4 3. Argentina 2 1 1 183 165 3 4. Senegal 2 1 1 146 162 3 5. Philippines 2 0 2 148 163 2 6. Puerto Rico 2 0 2 150 180 2 Group C 1. U.S. 2 2 0 212 132 4 2. Ukraine 2 1 1 148 143 3 3. Finland 2 1 1 136 190 3 4. Dominican Republic 2 1 1 138 135 3 5. Turkey 2 1 1 153 171 3 6. New Zealand 2 0 2 136 152 2 Group D 1. Slovenia 2 2 0 179 148 4 2. Lithuania 2 2 0 162 136 4 3. Australia 2 1 1 169 145 3 4. Angola 2 1 1 142 144 3 5. Mexico 2 0 2 142 176 2 6. Korea 2 0 2 124 169 2 MONDAY, SEPTEMBER 1 FIXTURES (GMT) Croatia v Senegal (1030) Seville Iran v Serbia (1330) Granada Argentina v Philippines (1530) Seville France v Egypt (1600) Granada Puerto Rico v Greece (1800) Seville Brazil v Spain (2000) Granada