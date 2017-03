Sept 1 (Infostrada Sports) - Results and standings from the World Cup Preliminary round matches on Monday RESULTS Croatia 75 Senegal 77 Group B Iran 70 Serbia 83 Group A Argentina 85 Philippines 81 Group B France 94 Egypt 55 Group A Puerto Rico 79 Greece 90 Group B Brazil 63 Spain 82 Group A STANDINGS P W L F A B Pts Group A 1. Spain 3 3 0 263 177 6 2. France 3 2 1 231 193 5 3. Brazil 3 2 1 207 195 5 4. Serbia 3 2 1 241 208 5 5. Iran 3 0 3 180 252 3 6. Egypt 3 0 3 173 270 3 Group B 1. Greece 3 3 0 259 213 6 2. Croatia 3 2 1 246 240 5 3. Senegal 3 2 1 223 237 5 4. Argentina 3 2 1 268 246 5 5. Philippines 3 0 3 229 248 3 6. Puerto Rico 3 0 3 229 270 3 Group C 1. U.S. 2 2 0 212 132 4 2. Ukraine 2 1 1 148 143 3 3. Finland 2 1 1 136 190 3 4. Dominican Republic 2 1 1 138 135 3 5. Turkey 2 1 1 153 171 3 6. New Zealand 2 0 2 136 152 2 Group D 1. Slovenia 2 2 0 179 148 4 2. Lithuania 2 2 0 162 136 4 3. Australia 2 1 1 169 145 3 4. Angola 2 1 1 142 144 3 5. Mexico 2 0 2 142 176 2 6. Korea 2 0 2 124 169 2 TUESDAY, SEPTEMBER 2 FIXTURES (GMT) Angola v Mexico (1130) Las Palmas de Gran Canaria Ukraine v Turkey (1300) Barakaldo U.S. v New Zealand (1530) Barakaldo Australia v Lithuania (1530) Las Palmas de Gran Canaria Korea v Slovenia (1800) Las Palmas de Gran Canaria Finland v Dominican Republic (1930) Barakaldo