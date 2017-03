Sept 3 (Infostrada Sports) - Results and standings from the World Cup Preliminary round matches on Wednesday RESULTS Mexico 62 Australia 70 Group D Philippines 73 Puerto Rico 77 Group B New Zealand 73 Ukraine 61 Group C Egypt 73 Iran 88 Group A Senegal 46 Argentina 81 Group B Slovenia 93 Angola 87 Group D Turkey 77 Finland 73 OT Group C Serbia 73 Brazil 81 Group A Greece 76 Croatia 65 Group B Lithuania 79 Korea 49 Group D Dominican Republic 71 U.S. 106 Group C Spain 88 France 64 Group A STANDINGS P W L F A B Pts Group A 1. Spain 4 4 0 351 241 8 2. Brazil 4 3 1 288 268 7 3. France 4 2 2 295 281 6 4. Serbia 4 2 2 314 289 6 5. Iran 4 1 3 268 325 5 6. Egypt 4 0 4 246 358 4 Group B 1. Greece 4 4 0 335 278 8 2. Argentina 4 3 1 349 292 7 3. Senegal 4 2 2 269 318 6 4. Croatia 4 2 2 311 316 6 5. Puerto Rico 4 1 3 306 343 5 6. Philippines 4 0 4 302 325 4 Group C 1. U.S. 4 4 0 416 274 8 2. Ukraine 4 2 2 273 274 6 3. Dominican Republic 4 2 2 283 309 6 4. Turkey 4 2 2 288 308 6 5. New Zealand 4 1 3 280 311 5 6. Finland 4 1 3 277 341 5 Group D 1. Slovenia 4 4 0 361 307 8 2. Australia 4 3 1 321 282 7 3. Lithuania 4 3 1 316 267 7 4. Mexico 4 1 3 283 301 5 5. Angola 4 1 3 284 316 5 6. Korea 4 0 4 245 337 4 THURSDAY, SEPTEMBER 4 FIXTURES (GMT) Australia v Angola (1130) Las Palmas de Gran Canaria Senegal v Philippines (1200) Seville Finland v New Zealand (1300) Barakaldo Brazil v Egypt (1330) Granada Ukraine v U.S. (1530) Barakaldo Korea v Mexico (1530) Las Palmas de Gran Canaria Iran v France (1600) Granada Croatia v Puerto Rico (1600) Seville Turkey v Dominican Republic (1930) Barakaldo Lithuania v Slovenia (1930) Las Palmas de Gran Canaria Serbia v Spain (2000) Granada Argentina v Greece (2000) Seville