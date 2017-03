KØBENHAVN, 24. april Realkredit Danmark har stort set været ene blandt realkreditinstitutterne siden 2008 om at udbetale udbytte til dets ejer, Danske Bank, fremgik det fredag af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens (S) tale på et samråd i Folketingets erhvervsudvalg.

Ud af samlede betalinger af udbytter i realkreditbranchen i den seks årige periode på 9 mia. kr., har Realkredit Danmark udbetalt 7,9 mia. kr. til Danske Bank. Men det har efter ministerens opfattelse en særlig forklaring.

Han sagde, at Realkredit Danmark historisk har været væsentligt overkapitaliseret, og ultimo 2014 havde en overdækning på 14,8 pct. i forhold til højeste bindende kapitalkrav.

"Det svarer til, at instituttet havde ca. 71 pct. mere egenkapital end nødvendigt for at overholde lovkravene, hvilket er væsentligt mere end tilfældet for de øvrige institutter", sagde Henrik Sass Larsen.

Derfor valgte Danske Bank at nedbringe overdækningen ved at modtage udbytte fra sit realkreditinstitut, og ministeren finder ikke noget kritisabelt ved denne adfærd.

Tallene kom frem midt i en diskussion om, hvorvidt realkreditinstitutterne har benyttet de højere bidragssatser fra boligejerne til at øge deres udbytte til ejerne.

Ministeren nævnte under samrådet, at husholdningernes gennemsnitlige bidragssats for husholdninger siden 2008 er steget fra 0,5 pct. til 0,83 pct.. Erhvervslivet har fået øget dets gennemsnitlige bidragssats fra 0,38 pct. til 0,76 pct. Det er for husholdninger en stigning på 66 pct., og for erhverv på 100 pct.

Institutterne har differentieret deres bidragssats efter udlånenes varighed.

Her er bidragssatsen på fastforrentede lån steget fra 0,52 pct. til 0,63 pct. fra 2008 og frem til primo 2015. Et F1-lån har fået øget bidragssatsen fra 0,54 pct. til 1,33 pct., eller mere end en fordobling.

Ministeren forventer, at institutterne vil sænke deres bidragssats igen, når de har fået opbygget deres egenkapital til de lovbundne kapitalkrav og til ud over dette en ekstra buffer til at tage uventede stød og tab. (Af Erik Matzen, redigeret af Teis Hald Jensen)