Jan 28 Blitz 14-482 GmbH:

* Bids for Data Modul Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb Von Elektronischensystemen

* To make offer to acquire no-par value bearer shares in Data Modul AG by way of a voluntary public takeover cash offer for 27.50 euros ($31) per share

* Has secured a total of 1,317,399 shares in Data Modul AG (approximately 37.36 pct of share capital of Data Modul AG)