KØBENHAVN, 24. aug Der er særdeles tvivlsomt, om det dybfrosne danske boligmarked vil komme til live, hvis regeringen får vedtaget sin vækstplan "Holdbar Vækst", der blandt andet har til formål at sægge gang i boligmarkedet.

Det konkluderer cheføkonom Jes Asmussen fra Handelsbanken Capital Markets.

- Boligmarkedet bliver ikke bragt i ligevægt af rabatter, men af reelle prisfald, der afspejler udbuds/efterspørgselsforholdet, konkluderer Jes Asmussen.

Han henviser til regeringens forslag om at give rabat til boligkøbere i form af suspension af tinglysningsafgiften og skattefrihed for ejendomsværdiskat i en begrænset periode. Derudover foreslår regeringen skattefrihed for kommunal grundskyld frem til udgangen 2012.

- Hovsa-løsninger midlertidige initiativer som for eksempel rabatter på boligmarkedet må ses om værende en yderst tvivlsom kilde til en varig forbedring af boligmarkedet, der fortsat er præget at store udbuds/efterspørgselsmæssige udfordringer, samt en reduceret udlånsvillighed den finansielle sektor, konstaterer Jes Asmussen.

I Sydbank er chefanalytiker Michael H. J. Stæhr også usikker på, at initiativerne på boligområdet vil få den ønskede effekt.

Han vurderer at ideen synes at være, at rabatten ved køb af fast ejendom skal nogle til at købe en ny bolig og efterfølgende gå ud og bruge de 'sparede 'penge' på istandsættelse af den nye bolig.

- Dette er en noget indirekte effekt, som man kalkulerer med, og det kan undre, at man ikke har valgt en noget mere direkte metode til at sikre, at de sparede udgifter ved ejendomshandel i det kommende halvandet år faktisk bliver brugt til det ønskede. Det er ikke umiddelbart klart, at alle vil bruge den sparede sum penge til et øget privat forbrug eller investering i boligforbedringer, konstaterer Michael H. J. Stæhr. (Af Ole Mikkelsen, redigeret af Teis Hald Jensen)