LONDRA, 27 ottobre Proseguono a tappe ravvicinate i flussi di acquisto sui finanziari europei, galvanizzatii dal clima di ottimismo che segue le conclusioni del consiglio europeo dedicato ieri sera alla soluzione della crisi.

Poco dopo le 14,30 italiane l'indice di settore STOXX Europe 600 balza di 9,3%, candidandosi alla miglior performance giornaliera da maggio 2010.

Per fare qualche nome tra i principali bastino Credit Agricole a +22,5%, Societe Generale a +21%, BNP Paribas a +19,5% e Deutsche Bank (DBKGn.DE) a +15% come Royal Bank of Scotland .

Lievemente più indietro le italiane, con UniCredit e Intesa SanPaolo rispettivamente a +8,3% e +9,3%.

A dispetto dal rally di oggi, il settore dei bancari resta in calo di circa 24% rispetto all'inizio dell'anno.

