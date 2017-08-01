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August 1, 2017 / 12:31 PM / a day ago

BRIEF-AA Plc says removes Bob Mackenzie as chairman for gross misconduct

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 1 (Reuters) - AA Plc:

* BOB MACKENZIE HAS BEEN REMOVED BY BOARD FROM HIS ROLE AS EXECUTIVE CHAIRMAN

* BOB MACKENZIE REMOVED FOR GROSS MISCONDUCT, WITH IMMEDIATE EFFECT​

* ‍John Leach Has Been Appointed as Chairman​

* ‍SIMON BREAKWELL HAS BEEN APPOINTED AS ACTING CHIEF EXECUTIVE​

* ‍ALREADY BEGUN PROCESS OF SPLITTING COMBINED ROLES OF EXECUTIVE CHAIRMAN AS COMPANY NEARS END OF TRANSFORMATION PROGRAMME​

* ‍NOMINATION COMMITTEE WILL NOW ACCELERATE THIS APPOINTMENT OF A CHIEF EXECUTIVE​

* SAYS EXPECT FULL YEAR PERFORMANCE TO BE BROADLY IN LINE WITH THAT OF LAST FINANCIAL YEAR

* ANDREW BLOWERS HAS BEEN APPOINTED AS SENIOR INDEPENDENT DIRECTOR, REPLACING JOHN LEACH Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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