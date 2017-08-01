BRIEF-AA Plc says removes Bob Mackenzie as chairman for gross misconduct

1 Min Read
Aug 1 (Reuters) - AA Plc:
* BOB MACKENZIE HAS BEEN REMOVED BY BOARD FROM HIS ROLE AS EXECUTIVE CHAIRMAN
* BOB MACKENZIE REMOVED FOR GROSS MISCONDUCT, WITH IMMEDIATE EFFECT
* SIMON BREAKWELL HAS BEEN APPOINTED AS ACTING CHIEF EXECUTIVE
* ALREADY BEGUN PROCESS OF SPLITTING COMBINED ROLES OF EXECUTIVE CHAIRMAN AS COMPANY NEARS END OF TRANSFORMATION PROGRAMME
* NOMINATION COMMITTEE WILL NOW ACCELERATE THIS APPOINTMENT OF A CHIEF EXECUTIVE
* SAYS EXPECT FULL YEAR PERFORMANCE TO BE BROADLY IN LINE WITH THAT OF LAST FINANCIAL YEAR
* ANDREW BLOWERS HAS BEEN APPOINTED AS SENIOR INDEPENDENT DIRECTOR, REPLACING JOHN LEACH Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)