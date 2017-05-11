May 11 ABLYNX NV:
* Q1 REVENUES EUR 9.1 MILLION (2016: EUR 27.4 MILLION)
* Q1 OPERATING LOSS OF EUR 20.2 MILLION (2016: LOSS EUR 0.7
MILLION)
* COMPANY REITERATES ITS NET CASH BURN GUIDANCE FOR
FULL-YEAR 2017 TO BE IN RANGE OF EUR 75-85 MILLION.
* FINANCIAL GUIDANCE AND 2017 OUTLOOK CONFIRMED
* Q1 NET CASH OUTFLOW OF EUR 26.2 MILLION (2016: EUR 2.5
MILLION)
* EXPECTS TO COMMUNICATE TOPLINE RESULTS FROM PHASE III
HERCULES STUDY OF CAPLACIZUMAB IN ATTP IN SECOND HALF OF 2017
* Q1 EUR 209.2 MILLION IN CASH, CASH EQUIVALENTS, RESTRICTED
CASH AND SHORT-TERM INVESTMENTS (2016: EUR 233.7 MILLION)
* DATA ARE EXPECTED TO BE USED TO SUPPORT RECENTLY SUBMITTED
MAA IN EUROPE AND PLANNED BIOLOGICS LICENSE APPLICATION FILING
IN USA IN 2018
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)