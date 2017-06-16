June 16 ADLER REAL ESTATE AG:
* ADLER REAL ESTATE AG: SHARE BUYBACK PROGRAMME RESOLVED
* MAXIMUM TOTAL PURCHASE PRICE: EUR 10 MILLION
* PROGRAMME TO BEGIN ON 16 JUNE 2017
* BUYBACK PROGRAMME IS DUE TO BEGIN ON 16 JUNE 2017 AND WILL
RUN FOR AN INDEFINITE PERIOD
* IT WILL END ONCE MAXIMUM TOTAL VOLUME IS REACHED OR IF
MANAGEMENT BOARD DECIDES TO TERMINATE PROGRAMME
* ADLER INTENDS TO USE TREASURY SHARES AS ACQUISITION
CURRENCY SHOULD SUITABLE MARKET OPPORTUNITIES
* TO EXECUTE A SHARE BUYBACK PROGRAMME WITH A MAXIMUM TOTAL
PURCHASE PRICE (EXCLUDING ANCILLARY EXPENSES) OF UP TO EUR 10
MILLION
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(Gdynia Newsroom)