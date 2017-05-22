May 22 AEGON NV:
* AEGON TO DIVEST MAJORITY OF US RUN-OFF BUSINESSES
* HAS AGREED TO SELL ITS TWO LARGEST US RUN-OFF BUSINESSES,
PAYOUT ANNUITY BUSINESS AND BANK OWNED / CORPORATE OWNED LIFE
INSURANCE BUSINESS (BOLI/COLI), TO WILTON RE
* UNDER TERMS OF AGREEMENT, AEGON'S TRANSAMERICA LIFE
SUBSIDIARIES WILL REINSURE USD 14 BILLION OF LIABILITIES TO
AFFILIATES OF WILTON RE US HOLDING INC
* TRANSACTION AND RELATED MANAGEMENT ACTIONS ARE EXPECTED TO
RESULT IN A CAPITAL RELEASE OF APPROXIMATELY USD 700 MILLION
(EUR 630 MILLION) IN 2017.
* AS A RESULT OF ACTIONS ANNOUNCED TODAY, AEGON'S GROUP
SOLVENCY II RATIO IS ESTIMATED TO IMPROVE BY APPROXIMATELY
6%-POINTS IN SECOND HALF OF 2017
* AEGON EXPECTS ANNUAL CAPITAL GENERATION FROM ITS US
OPERATIONS TO BE REDUCED BY APPROXIMATELY USD 30 MILLION (EUR 27
MILLION) FOLLOWING TRANSACTION
* AFTER COMPLETION OF TRANSACTION AND RELATED MANAGEMENT
ACTIONS, CAPITAL RELEASED FROM THIS TRANSACTION IS EXPECTED TO
BE UPSTREAMED TO HOLDING
* AEGON ANTICIPATES REINSURANCE TRANSACTION WILL RESULT IN A
BOOK LOSS OF APPROXIMATELY USD 300 MILLION (EUR 270 MILLION), TO
BE REPORTED IN OTHER CHARGES AT TIME OF CLOSING
* TRANSACTION IS SUBJECT TO NORMAL REGULATORY APPROVALS AND
IS EXPECTED TO CLOSE IN SUMMER OF 2017
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)