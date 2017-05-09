May 9 AGFA GEVAERT NV:
* Q1 REVENUE EUR 588 MILLION ($642.3 MILLION) VERSUS EUR 603 MILLION YEAR AGO
* Q1 RECURRING EBITDA EUR 39 MILLION VERSUS EUR 48 MILLION YEAR AGO
* Q1 RECURRING EBIT EUR 26 MILLION VERSUS EUR 34 MILLION YEAR AGO
* Q1 RESULT FOR THE PERIOD EUR 8 MILLION VERSUS EUR 10 MILLION YEAR AGO
* REITERATES TARGET OF REDUCING TOP LINE DECLINE AND ULTIMATELY RETURNING TO GROWTH IN
MEDIUM TERM
* SAYS ON AVERAGE, RECURRING EBITDA SHOULD BE KEPT AROUND 10% OF REVENUE IN COMING YEARS
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Further company coverage:
($1 = 0.9155 euros)
(Gdynia Newsroom)