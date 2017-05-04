May 4 Aircastle Ltd
* AIRCASTLE ANNOUNCES FIRST QUARTER 2017 RESULTS
* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.58
* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.54
* Q1 REVENUE $204.3 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $204.1
MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.62 -- THOMSON REUTERS
I/B/E/S
* AIRCASTLE LTD - AS OF MARCH 31, 2017, AIRCASTLE OWNED 200
AIRCRAFT HAVING A NET BOOK VALUE OF $6.6 BILLION.
* AIRCASTLE - DURING Q1 OF 2017, ACQUIRED EIGHT AIRCRAFT FOR
ABOUT $190 MILLION AND HAD COMMITMENTS TO ACQUIRE 10 ADDITIONAL
AIRCRAFT FOR MORE THAN $220 MILLION.
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