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July 25, 2017 / 2:42 PM / in a day

BRIEF-Alior Bank to issue bonds of total nominal value of up to 250 mln zlotys

Reuters Staff

1 Min Read

July 25 (Reuters) - ALIOR BANK SA:

* AFTER ENDING BONDS BOOK BUILDING PROCESS RESOLVES TO ISSUE NOT MORE THAN 250,000 SERIES J BONDS

* TO ISSUE SERIES J BONDS OF ISSUE PRICE OF 1,000 ZLOTYS PER BOND

* SERIES J BONDS TO YIELD VARIABLE INTEREST DETERMINED ON BASIS OF WIBOR 6M INCREASED BY MARGIN OF 1.19 PERCENT

* SERIES J BONDS TO YIELD INTEREST PAYABLE ON SEMI-ANNUAL BASIS

* BOND ISSUE AND REDEMPTION DATE IS SET ON AUG. 11 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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