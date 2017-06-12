BRIEF-Sygnity revaluates its projects
* SAID ON WEDNESDAY THAT IT MADE REVALUATION OF ITS PROJECTS AND IDENTIFIED SIGNIFICANT RISK OF ITS NEGATIVE IMPACT ON FINANCIAL RESULT AND PROFITABILITY
June 12 AMPER SA:
* SAYS CONTRIBUTED THE AMOUNT OF 1.4 MILLION EUROS TO NERVION, S.L.
* TO ACQUIRE A 78.38 PERCENT STAKE IN THE SHARE CAPITAL OF NERVION
* NERVION TO IMMEDIATELY CARRY OUT A CAPITAL INCREASE IN ORDER TO CAPITALIZE THE TOTAL AMOUNT CONTRIBUTED BY AMPER
* SAYS NERVION WILL CONTRIBUTE SALES AND EBITDA OF ABOUT 100 AND 5 MILLION EUROS RESPECTIVELY A YEAR, WITHOUT CONSIDERING POTENTIAL SYNERGIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SAID ON WEDNESDAY THAT IT MADE REVALUATION OF ITS PROJECTS AND IDENTIFIED SIGNIFICANT RISK OF ITS NEGATIVE IMPACT ON FINANCIAL RESULT AND PROFITABILITY
* AudioCodes Ltd says Nuvias has also been appointed as master distributor for audiocodes' range of Skype for business and SIP handsets across EMEA Source text for Eikon: Further company coverage:
* Snipp secures six-figure contract for a new application of its expertise in promotions marketing and provides update on financing