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BRIEF-Anima Holding says there are prelim. talks for possible integration with Aletti Gestielle
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July 10, 2017 / 10:51 AM / a day ago

BRIEF-Anima Holding says there are prelim. talks for possible integration with Aletti Gestielle

Reuters Staff

1 Min Read

July 10 (Reuters) - ANIMA HOLDING SPA:

* CONFIRMS, AS STATED MANY TIMES TO THE FINANCIAL COMMUNITY, ITS STRATEGIC INTEREST FOR POSSIBLE AGGREGATIONS WITH OTHER ASSET MANAGEMENT COMPANIES

* WITH SPECIFIC REFERENCE TO THE POSSIBILITY OF AN INTEGRATION WITH ALETTI GESTIELLE SGR, SAYS THIS WOULD BE COHERENT WITH SUCH EXTERNAL GROWTH GUIDELINES

* PRELIMINARY DISCUSSIONS ARE ONGOING TO VERIFY THE FEASIBILITY OF INTEGRATION WITH ALETTI GESTIELLE SGR Source text: tmsnrt.rs/2sGNKre Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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