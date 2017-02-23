Feb 23 Argonaut Gold Inc
* ARGONAUT GOLD ANNOUNCES AGREEMENT TO ACQUIRE KEY FRESNILLO
MINERAL CONCESSION ADJACENT TO THE EL CASTILLO MINE
* UNDER TERMS OF TRANSACTION, ARGONAUT HAS AGREED TO PAY EL
AGUILA CASH CONSIDERATION OF $26 MILLION,
* ACQUISITION OF SAN JUAN CONCESSION HAS POTENTIAL TO
POSITIVELY IMPACT CO'S PRODUCTION PROFILE
* PARTIES ENTERED INTO AGREEMENT WHEREBY PORTIONS OF OTHER
ADJACENT CONCESSIONS MAY BE USED BY ARGONAUT FOR LEACH PADS,
PONDS, OVERBURDEN SITES
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