March 22 Asian Mineral Resources Ltd
* ASIAN MINERAL RESOURCES LIMITED: MANAGEMENT AND BOARD
CHANGES
* SAYS DUNCAN BLOUNT HAS BEEN APPOINTED CHIEF EXECUTIVE
OFFICER OF AMR
* BLOUNT TAKES OVER CEO ROLE FROM EVAN SPENCER WITH
IMMEDIATE EFFECT
* SAYS SPENCER WILL REMAIN WITH COMPANY DURING A TRANSITION
PERIOD
* SAYS PAULA KEMBER, CURRENTLY CORPORATE SECRETARY, WILL
TAKE ON ROLE OF CFO AND CORPORATE SECRETARY
* SAYS SEAN DUFFY WILL BE LEAVING AMR AT END OF MARCH 2017
AS CFO
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