June 1 AVES ONE AG:
* SIGNIFICANT RISE IN SALES REVENUES IN FIRST THREE MONTHS
OF 2017
* Q1 SALES REVENUES EUR 12.0 MILLION (COMPARISON PERIOD IN
PREVIOUS YEAR: EUR 6.8 MILLION)
* EXPECTS SIGNIFICANTLY HIGHER SALES REVENUES FOR CURRENT
BUSINESS YEAR 2017 COMPARED TO PREVIOUS YEAR, AND A GREATLY
IMPROVED CONSOLIDATED RESULT (BEFORE EXCHANGE RATE EFFECTS)
* INCREASE IN OPERATING RESULT (EBITDA) CONSIDERABLY FROM
EUR -3.9 MILLION IN PREVIOUS YEAR'S THREE MONTHS TO EUR 3.5
MILLION IN FIRST THREE MONTHS OF 2017
* Q1 NET LOSS OF EUR -6.3 MIO., WHICH WHEN ADJUSTED FOR
EXCHANGE RATES AMOUNTS TO EUR -4.1 MILLION
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)