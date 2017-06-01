惠誉：外资银行对中国的风险敞口回升；2017年将升高

(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG/SINGAPORE, June 21 (Fitch) 本文章英文原文最初于2017年6月13日发布于：<a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/1025023">Correction: Fitch: Foreign Banks' China Exposure on Rebound; To Rise in 2017 由于贸易回升和预期中国经济好转等其他因素，外资银行对中国的风险敞口持续从2015年的低谷回升。惠誉评级预计，2017年外资银行对中国内地的贷款将继续增加，境内流 动性紧张可能进一步加强中资企业在境外借款的意愿。2017年第一季度，香港银行对中国内地的风险敞口较上一季度增长10%，与此相比，2016年全年的增长则为6%。 根据惠誉汇编的数据，2016年年底外资银行对中国的总风险敞口上升5.4%至1.669万亿美元，2015年则曾下降14%。2016年下半年的增长小幅加速，从2.4