FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 days ago
BRIEF-BinckBank H1 net attributable result drops to 15.1 million euros
#Brexit
#Markets
#Deals
#Trump
#Environment
#Sport
Sections
Featured
Transgender boxer fights for acceptance
The Wider Image
Transgender boxer fights for acceptance
Investment in UK fintech tops pre-Brexit levels
Investment in UK fintech tops pre-Brexit levels
Transgender boxer fights for acceptance
The Wider Image
Transgender boxer fights for acceptance
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
July 24, 2017 / 5:40 AM / 2 days ago

BRIEF-BinckBank H1 net attributable result drops to 15.1 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

July 24 (Reuters) - BinckBank NV:

* Total Income from Operating Activities 17h1 Up 4%

* Proposed Interim Dividend 17h1 Eur 0.03 Per Share

* ADJUSTED NET EARNINGS PER SHARE 17Q2 EUR 0.11 AND 17H1 EUR 0.23

* Does Not Make Any Specific Projections for 2017

* BUYS FINTECH COMPANY PRITLE AND WILL CONTINUE THE ACTIVITIES UNDER THE LABEL ‘BINCK FORWARD’

* H1 NET INTEREST INCOME EUR 14.9 MILLION VERSUS EUR 12.3 MILLION YEAR AGO

* H1 TOTAL INCOME FROM OPERATING ACTIVITIES EUR 75.3 MILLION VERSUS EUR 72.2 MILLION YEAR AGO

* H1 ADJUSTED NET RESULT ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS BINCKBANK EUR 15.1 MILLION VERSUS EUR 16.2 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.