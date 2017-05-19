May 19 BMP HOLDING AG:
* CONSOLIDATED REVENUE AMOUNTED TO EUR 3.2 MILLION IN FIRST
THREE MONTHS OF YEAR, CORRESPONDING TO A YEAR-ON-YEAR DECREASE
IN REVENUE (PREVIOUS YEAR: EUR 4.2 MILLION)
* BOARD STILL EXPECTS TO ACHIEVE YEAR-ON-YEAR REVENUE GROWTH
OF APPROXIMATELY 25% TO AROUND EUR 18 MILLION IN 2017 TOGETHER
WITH COMPANIES OF MATRATZEN UNION GROUP AND SLEEPZ
* AT MINUS EUR 0.4 MILLION, Q1 EBITDA IS ROUGHLY AT LEVEL
OF PREVIOUS YEAR
* ANY EFFECTS RESULTING FROM POTENTIAL ACQUISITIONS CANNOT
BE INCLUDED IN FORECAST YET, BUT HAVE NOW ALSO BECOME A
POSSIBILITY VIA ISSUE OF SHARES FOLLOWING CAPITAL REDUCTION
PERFORMED IN APRIL
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)