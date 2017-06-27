BRIEF-Argan announces successful bond placement of 130 million euros
* SUCCESSFUL PLACEMENT OF BOND ISSUANCE OF EUR 130 MILLION, WITH 3.25% COUPON, FOR MATURITY PERIOD OF 6 YEARS
June 27 ABN Amro Group Nv: Bookrunner:
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* SUCCESSFUL PLACEMENT OF BOND ISSUANCE OF EUR 130 MILLION, WITH 3.25% COUPON, FOR MATURITY PERIOD OF 6 YEARS
* ČESKÁ POŠTA AND ČSOB GROUP (THE CZECH REPUBLIC BUSINESS UNIT OF KBC GROUP) CONCLUDED A 10-YEAR PARTNERSHIP AGREEMENT
* ANNOUNCES FILING OF DRAFT RESPONSE OFFER DOCUMENT PREPARED BY CO IN RESPONSE TO SIMPLIFIED CASH OFFER